– Det er på tide at alle stansar ikkje-nødvendig kontakt og ikkje-nødvendige reiser, seier Johnson.

Han oppmodar samtidig alle som bur saman med nokon som har feber eller hostar, om å gå i sjølvpålagt karantene i 14 dagar for å hindre eventuell spreiing av koronavirus.

Johnson understrekar at britane berre har sett byrjinga på epidemien, og at kurva no peikar bratt oppover.

Det er til no registrert 1.543 smittetilfeller og 36 dødsfall i Storbritannia.

