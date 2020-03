utenriks

Arbeidet vart stansa måndag.

Franske styresmakter opplyser at reglar for korleis handtere faren frå store mengder bly som smelta i brannen, ikkje lèt seg sameine med reglar for å unngå koronasmitte.

Frankrike har som følgje av virusutbrotet stengd skular, kinoar og butikkar som ikkje sel nødvendige varer.

