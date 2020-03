utenriks

Alle serveringsstader er allereie stengde, men det er unntak for matlevering og takeaway. Når krava om å stengje blir utvida onsdag, gjeld dei ikkje supermarknader, apotek, bankar og bensinstasjonar, seier ei talskvinne for regjeringa.

Ho legg til at folk må halde to meters avstand når dei står i kø i butikken. I tillegg blir folk oppmoda til å betale med kort for å unngå handtering av kontantar.

Hellas har registrert 331 smittetilfelle og fire dødsfall.

(©NPK)