utenriks

Avisa skriv at Island med sine rundt 364.000 innbyggarar har testa 2.868 personar.

Det svarer til 7.879 per million innbyggarar, samanlikna med 5.077 per million i Sør-Korea og 2.065 per million i Italia.

180 personar på Island er smitta av koronaviruset. Ingen har til no døydd av virussjukdommen.

