Leiande geistleg i Iran død

78 år gamle ayatolla Hashem Bathayi Golpayegani døydde to dagar etter at han testa positivt for viruset.

Dermed er talet på høgare tenestemenn og geistlege som har døydd av viruset i Iran, stige til minst tolv. Ytterlegare 13 er smitta.

Golpayegani var representant for Teheran i det 88 mann store rådet som utpeikar og overvaker Irans åndelege leiar.

Iranske styresmakter strevar med å halde kontroll over koronautbrotet i landet, som er eitt av dei verste i verda. Nesten 14.000 menneske er smitta, og over 720 er døde av viruset.

