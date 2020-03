Nedgang på Asia-børsane

utenriks

Medan Nikkei gjekk ned med 2,46 prosent, fall Hongkong-børsen med 4,03 prosent og Sør-Korea med 2,74 prosent.

I Kina stupte Shanghai-indeksen 3,40 prosent og Shenzhen 4,83 prosent.

Børsane i Tokyo opna litt opp måndag morgon, men dalte då Japans sentralbank kunngjorde at dei skal sprøyte nye pengar inn i ein koronaramma økonomi.

Bank of Japan sette i verk tiltak etter at både USAs og Australias sentralbankar kunngjorde nye krisetiltak, men kunngjeringane gjorde ikkje noko for å dempe frykta og bekymringane til investorane, tvert imot.

Nedgangen i Kina kom sjølv om sentralbanken reduserte kravet til kapitalreservane til bankane. Samtidig viser kinesiske data at industriproduksjonen fell for første gong på tre tiår på grunn av virusutbrotet.

