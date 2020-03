No har talet på koronatilfelle i verda passert Kina

utenriks

Fram til søndag har det vore fleire i Kina som har vore smitta med koronaviruset, enn utanfor, men natt til måndag norsk tid er tala snudde om på.

Tal frå Johns Hopkins University, som bruker tal frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) og andre kjelder, anslår at det no er 169.000 smitta totalt, og over 88.000 kjem frå land utanfor Kina, medan det er litt over 81.000 i Kina som har vore smitta.

Talet på stadfesta dødsfall blant personar smitta med koronavirus, er no 6.512 totalt, og av desse er det rundt 3.217 stadfesta dødsfall i Kina.

