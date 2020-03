utenriks

Forbodet varer i første omgang til over påske.

– Det er lang tradisjon for at spanjolar besøkjer oss i påsken. I år er ikkje eit godt år for dette, sa Antonio Costa etter ein videokonferanse med den spanske kollegaen sin Pedro Sanchez søndag.

Innreiseforbodet blir så innført raskt som mogleg etter at utanriksministrane i landa møtest måndag for å diskutere gjennomføringa.

Varer og folk som kryssar grensa for å gå på jobb, kan framleis passere.

(©NPK)