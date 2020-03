utenriks

Nettgiganten opplyser at dei òg vil heve lønna til timelønte med 2 dollar timen ut april, for å få dei til å jobbe meir.

Lønnsauken vil mellom anna komme dei tilsette i Amazons gigantiske varehus og nettbutikkar til gode, og det gjeld òg tilsette i Storbritannia og andre europeiske land.

– Vi opplever ein betydeleg auke i etterspørsel, noko som inneber at behovet for tilsette på denne tida av året er utan sidestykke, seier Dave Clark, som er sjef for Amazons varehus og leveringsnettverk.

