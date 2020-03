Australske butikkar med «eldreshopping»

utenriks

Fleire av dei større utsala til kjedene Coles og Woolworths marknadsførte timen mellom klokka 7 og 8 om morgon som ei moglegheit til å handle i fred og ro. No blir det kritisert for å vere eit PR-stunt etter at fleire butikkar har slutta med heimleveransar av varer, skriv The Sydney Morning Herald.

Ifølgje Daily Mail møtte mengder av eldre opp tysdag morgon mellom anna ved Ryde i Sydney, berre for å finne ein hundre meter lang kø, og då dei endeleg kom inn i supermarknaden, var hyllene tomme for basisvarene dei var ute etter.

