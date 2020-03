Frankrike opnar for å nasjonalisere store selskap

utenriks

Finansminister Bruno Le Maire varslar at regjeringa vil gi 45 milliardar euro i støtte til bedrifter og arbeidstakarar som er ramma av viruskrisa.

– Dette er eit første, umiddelbart støttetiltak, seier finansminister Bruno Le Maire til radiostasjonen RTL.

Summen svarer til over 500 milliardar kroner etter dagens kurs.

– Økonomisk krig

– Alle må forstå at samtidig som det går føre seg ein krig mot viruset, går det òg føre seg ein økonomisk og finansiell krig, seier Le Maire.

Han åtvarar om at krigen vil bli «langvarig og valdeleg» og at alle styrkar må mobiliserast. Alle middel vil bli tekne i bruk for å verne store franske selskap.

– Dette kan skje gjennom kapitalinnsprøytingar eller kjøp av aksjedelar. Eg kan til og med bruke ordet nasjonalisering om nødvendig, sa Le Maire til pressefolk tysdag.

Samtidig innførte det franske finanstilsynet eit éin dags forbod mot shortsal av ei rekke aksjar. Shortsal betyr i praksis å vedde på at aksjane vil søkke i verdi.

Negativ vekst

I intervjuet med RTL sa Le Maire at han no ventar ein nedgang i Frankrikes bruttonasjonalprodukt (BNP) på 1 prosent i 2020.

– Det vil seie negativ vekst, la han til, for den som eventuelt måtte vere i tvil.

Tidlegare har den franske regjeringa varsla fleire titals milliardar euro i støtte til arbeidstakarar som må stoppe å jobbe på grunn av stengde restaurantar og butikkar og strenge karantenetiltak.

Bilprodusentane Renault og PSA varsla måndag at dei stansar produksjonen ved fabrikkar i Europa inntil vidare. Det same gjer den tyske bilprodusenten VW.

Flyprodusenten Airbus stansar all produksjon på fabrikkane sine i Spania og Frankrike i fire dagar, og i Italia planlegg regjeringa å nasjonalisere flyselskapet Alitalia.

