utenriks

Så langt har 16.169 personar i landet fått påvist smitte, og 988 har mista livet, opplyser talsmannen til helsedepartementet Kianoush Jahanpour.

Den kraftige auken i talet på døde gjer at ekspertar fryktar at utbrotet ikkje i det heile er under kontroll i Iran.

Fredag blir det nye året markert i den persiske kalenderen, noko som fører til frykt for ytterlegare spreiing viss folk reiser bort i samband med feiringa.

