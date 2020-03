Kina og Russland melder seg på i vaksinetesting

utenriks

– Prototypane er framstilte. Vi startar laboratorietestar på dyr for å sikre at vaksinane er effektive og trygge, seier Ilnaz Imatdinov ved det statlege forskingsinstituttet Vektor i Novosibirsk til ein lokal TV-stasjon måndag. Innan juni vil instituttet presentere den mest vellykka av prototypane.

Russland seier 116.000 personar er testa for korona, men så langt er det berre meldt om 93 smitta. Det er ikkje meldt om koronarelaterte dødsfall i landet.

Kina og USA

I Kina, der det verdsomspennande utbrotet starta, blir arbeidet med å utvikle vaksinen som no er klar for klinisk testing leidd av Chen Wei ved det kinesiske Akademiet for militær-medisinsk vitskap, skriv Reuters med tilvising til avisa Folkets Dagblad.

Også i USA blir det jobba med å utvikle ein vaksine. Måndag fekk dei første deltakarane i ein klinisk test i delstaten Washington den første dosen ved forskingsinstituttet Kaiser Permanente. Tenestemenn minner om at det vil ta eitt til halvtanna år å godkjenne ein potensiell vaksine.

– Ikkje til sals

Amerikanarane har dei siste dagne òg fått ein del negativ merksemd for iveren sin i jakta på ein vaksine. I helga skreiv tyske Die Welt at president Donald Trump hadde prøvd å kjøpe einerett på ein eksperimentell vaksine utvikla i Tyskland. For 1 milliard dollar skulle vaksinen berre vere for USA, seier ein tysk tenestemann til avisa.

Tysklands finansminister Peter Altmaier slår kraftig tilbake mot USAs forsøk på å kjøpe rettane til ein koronavaksine som er under utvikling.

Utanriksminister Heiko Maas sa rettane ikkje er til sals, og at Tyskland ikkje kan la andre få eksklusive rettar til vaksinane.

– Vi kjem berre til å klare å slå ned dette viruset om vi står saman, og ikkje mot kvarandre, understreka Maas.

