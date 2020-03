Koronasmitta frisknar raskt til igjen

utenriks

Rundt 180.000 menneske har til no fått påvist smitte av koronaviruset, og av desse har drygt 7.100 mista livet.

Fleire enn 78.000 av alle som har fått påvist smitte dei siste to månadene, er alt friskmelde.

Medan enkelte som er smitta i Noreg fortel om alvorlege influensasymptom og pustevanskar, samanliknar andre symptoma med ei mild forkjøling.

Blant dei over 96.000 som no har viruset i kroppen, eit tilstanden kritisk eller livstruande for 6 prosent, viser ei oversikt frå worldometer, basert på tal frå WHO og helsestyresmaktene i dei enkelte land.

Italia er det land i verda som nest etter Kina er hardast ramma, med 28.000 påviste smittetilfelle og nærare 2.200 døde. Også der opplever rundt 92 prosent av dei smitta berre milde symptom.

I Noreg er det påvist 1.169 smitta, og av desse var 52 måndag innlagde på sjukehus.

Dødsrate

WHO anslo opphavleg at dødsraten for koronasmitta ville bli på rundt 2 prosent, men justerte opp i byrjinga av mars denne til 3,4 prosent.

Dette var mellom anna basert på erfaringane frå Kina, der dødsraten i Wuhan, byen der viruset først vart påvist, har vore på heile 5,8 prosent.

I resten av Kina har dødsraten blant dei smitta vore nede på 0,7 prosent, og for landet som heilskap var han ved utgangen av februar på rundt 3,8 prosent.

Influensa

Vanleg sesonginfluensa har til samanlikning ein dødsrate på under 1 prosent.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) anslår at opptil 650.000 menneske årleg døyr som følgje av sesonginfluensa i verda.

I Noreg anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at influensa krev rundt 900 liv årleg, sjølv om heile 1,6 millionar nordmenn tilhøyrer det som blir definert som risikogrupper.

Alder

Risikoen for å døy etter å ha vorte smitta med koronaviruset, viser seg elles å varierer sterkt og avheng i stor grad av alder og helsetilstand.

Kinesiske helsestyresmakter har analysert drygt 72.000 stadfesta og mistenkte smittetilfelle og fann at dødsraten blant dei over 80 år som fekk påvist smitte, var på 21,9 prosent.

Blant stadfesta og mistenkt smitta i 70-åra fall dødsraten til 8 prosent, medan han blant dei i 60-åra var på 3,6 prosent.

Dødsraten blant dei som var i 50-åra var på 1,3 prosent, i 40-åra 0,4 prosent og i aldersgruppa 10 til 40 år heilt nede i 0,2 prosent.

For yngre barn er det knapt nok meldt om dødsfall som følgje av koronasmitte.

Kronisk sjuke

Blant kronisk sjuke er dødsraten høgare, og er aller høgast – 14,2 prosent – for dei som har hjarte- og karsjukdommar.

Blant diabetespasientar var dødsraten i Kina på 9,2 prosent, blant dei med kronisk høgt blodtrykk 8,4 prosent, blant lungesjuke 8 prosent og blant kreftpasientar 7,6 prosent.

Dette er i samsvar med Folkehelseinstituttets definisjon av risikogrupper, men det blir understreka at risikoen for desse gruppene er langt lågare i Noreg enn i Kina.

– Til dømes vil ein pasient med velregulert diabetes utan seinkomplikasjonar, ikkje blir anteken å ha auka risiko for alvorleg utvikling av sjukdom. Det same kan gjelde for andre kroniske sjukdommar og kreft som er godt behandla i Noreg, heiter det på FHIs nettside.

