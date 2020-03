Markant utsleppskutt i Nord-Italia under koronautbrot

utenriks

Nitrogendioksid kjem mellom anna frå dieselmotorar, og nedgangen blir tilskriven dei drastiske tiltaka som er innførte for å dempe spreiinga av koronasmitte. Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA seier at etter «den plutselege reduksjonen i aktivitetsnivået» i regionen, har dei sett ein nedovergåande trend for NO2 dei siste fire–fem vekene.

I tillegg til biltrafikk kjem ein stor del av NO2-utsleppa frå annan menneskeleg aktivitet, som industri, kraftproduksjon og oppvarming av bustader.

Gassen er kortliva, og flyttar seg ikkje langt frå utsleppsstaden før han reagerer med andre gassar i atmosfæren. Dermed blir det ein tydeleg lokal effekt når aktivitetar og utslepp blir endra.

– Det er ganske spesielt at vi kunne plukke opp eit signal om nedgang i aktivitet. Det viser omfanget av tiltaka i Italia, seier direktør Vincent-Henri Peuch ved den atmosfæriske overvakingstenesta Copernicus, som er ein del av ESA.

Også i Kina gjekk NO2-nivåa ned då styresmaktene stengde store delar av samfunnet for å få bukt med epidemien.

(©NPK)