Over 2.500 døde av koronavirus i Italia

31.506 menneske har fått påvist smitte i Italia, og talet på døde vart tysdag justert opp frå 2.158 til 2.503. Det er ein auke på 16 prosent det siste døgnet.

Dødsraten blant dei som får påvist smitte i Italia, er på nærare 8 prosent.

Mengda som har fått påvist smitte, har auka med 12,6 prosent det siste døgnet, medan den daglege auken førre veke låg på mellom 17 og 21 prosent. Det blir sett på med forsiktig optimisme.

– Vi har notert oss at viruset no spreier seg saktare, seier leiaren for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli.

Ekspertar åtvarar likevel mot å juble for tidleg.

– Ein kan ikkje føresjå når toppen blir nådd, seier Antonello Maruotti, som er professor i statistikk ved Lumsa-universitetet i Roma.

Maruotti er med i ei gruppe forskarar, Stat-Group19, som har publisert ganske treffande prognosar for korleis virusutbrotet vil utvikle seg dag for dag.

Stat-Group19 anslår i den siste prognosen sin at talet på smitta vil komme opp i 44.599 torsdag.

Ein intern rapport utarbeidd for den italienske regjeringa, som vart leken førre veke, anslo at smittetoppen kunne komme alt onsdag denne veka, og at talet på smitta kan stige til 92.000 i slutten av april. Ekspertar meiner likevel at den prognosen er altfor optimistisk.

