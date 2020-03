Tomme gater i Paris

utenriks

Frå klokka 12 tysdag var det ikkje lov å gå ut unntatt for å gå på jobb eller å handle inn nødvendige varer som mat og medisinar.

I timane før var det lange køar utanfor supermarknader, slaktarbutikkar og apotek. Folk måtte stå med 1 meters mellomrom for å unngå å bli smitta eller sjølv spreie virus til andre.

Få timar seinare var dei fleste butikkar tomme, berre tilsette som hadde lite å gjere, var til stades.

Dei få turistane som framleis er i byen, fekk beskjed om å forlate fleire kjente landemerke og gater.

Politisjefen i Paris, Didier Lallement, opplyser at det er sett opp 150 kontrollpostar rundt om i byen for å sjekke at dei som faktisk er ute på gata, har skriftleg løyve til det.

(©NPK)