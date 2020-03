utenriks

Tysdag opplyste sentralbanken at den vil gjere det lettare for selskap å få kortsiktige lån. Dette skal skje ved at sentralbanken kjøper opp verdipapir kjent som «commercial paper», som blir utskrivne av bankar og andre store selskap som treng å dekke kortsiktige kostnader.

Eit liknande tiltak vart sett i verk under finanskrisa i 2008.

