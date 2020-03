WHO åtvarar mot å bruke ibuprofen dersom du kan vere koronasmitta

utenriks

Inga forsking tyder så langt på at risikoen for døyelegheit er større ved inntak av stoffet, men forskarar undersøkjer moglegheita for negative biverknader.

Ein artikkel i det medisinske fagbladet The Lancet lanserte nyleg hypotesen om at det kan ha negative biverknader for pasientar som er smitta med covid-19 og i tillegg har høgt blodtrykk eller diabetes.

WHO tilrår å rådføre seg med lege dersom ein er smitta med koronaviruset og bruker ibuprofen. Talsperson Christian Lindmeier tilrår heller å bruke paracetamol, som er virkestoff i mellom anna Paracet, i mellomtida.

