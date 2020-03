Australske forskarar testar kur mot korona

utenriks

Forskarane ved Queensland-universitetet har testa to eksisterande medisinar i ei laboratoriesetting og er no klar for testing, skriv 9News.

Rundt 50 universitet rundt om i Australia har meldt seg på for testinga.

Queensland-universitetet er eitt av tre program i verda som er igangsett av CEPI for å finne fram til ein rask kur for koronaviruset.

På berre tre veker har forskarteamet utvikla den eine moglege vaksinen i laboratoriet. Viss han viser seg å kunne gjerast til ein effektiv kur, kan det opne for å gjere medisinen tilgjengeleg mykje raskare enn å utvikle ein vaksine.

(©NPK)