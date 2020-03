Israel stengjer av palestinske område

utenriks

Avgjerda er ifølgje Israel teke i samråd med den palestinske regjeringa i Ramallah, eitt av områda på den okkuperte Vestbreidda der palestinarane har fått avgrensa sjølvstyre.

– Frå og med i dag er Vestbreidda stengd, seier Yotam Shefer i Cogat i det israelske forsvarsdepartementet.

Grenseovergangane til Gazastripa vart stengd for alt anna enn varetransport for fleire dagar sidan, og det same vil no vere tilfelle på Vestbreidda, ifølgje ein talsmann for den palestinske regjeringa, Ibrahim Melhim.

Palestinsk politi vil no opprette vegsperringar utanfor alle dei store byane, ifølgje han.

Fullt samarbeid

– Alt dette skjer i fullt samarbeid med den israelske sida. Det er etablert eit felles operasjonsrom for å koordinere koronaspørsmålet på høgaste nivå, legg Melhim til.

Israel okkuperte Vestbreidda i 1967 og bestemmer kven som slepper inn og ut av området. Israel har òg etablert over 200 busetjingar og såkalla utpostar i dei okkuperte områda, i strid med internasjonal lov.

Stopp for pendlarar

Rundt 70.000 palestinarar frå Vestbreidda jobbar i Israel og pendlar dagleg fram og tilbake. Tysdag fekk dei beskjed om at dei anten må belage seg på å bli verande i Israel dei kommande månadene, eller bli verande på Vestbreidda.

Tusenvis av palestinarar jobbar òg i busetjingane, og dette kan dei framleis gjere. Palestinske styresmakter åtvarar dei likevel mot det og hevdar busetjingane har vorte smittesenter.

427 israelarar og 44 palestinarar har hittil fått påvist smitte av koronaviruset, men det er enno ikkje meldt om dødsfall.

(©NPK)