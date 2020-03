utenriks

Ein alvorstyngd Merkel heldt onsdag kveld ein tv-sendt tale til det tyske folket.

– Det er alvorleg, ta det på alvor, sa ho og appellerte til alle om å vise ansvarskjensle.

Ho sa ho hadde forståing for kor utfordrande det er for mange at skular og barnehagar er stengde.

– For augneblinken er avstand eit uttrykk for omsorg.

Ho sa vidare at det kan ta månader før ein får kontroll over virusspreiinga.

(©NPK)