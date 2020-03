Oljeprisen i fritt fall

utenriks

Den amerikanske WTI-oljen vart registrert med den lågaste noteringa sidan 2003 onsdag formiddag då prisen fall til 25,08 dollar fatet på eit tidspunkt. Prisen på amerikansk lettolje steig deretter noko til 25,55 dollar fatet, som er 5,19 prosent lågare enn sluttnoteringa frå tysdag.

Prisen på nordsjøolje var onsdag formiddag ned 3 prosent til 27,88 dollar fatet. Den siste månaden er oljeprisen omtrent halvert, frå 57,5 dollar til under 28 dollar frå 18. februar til 18. mars.

Etterspørselen etter olje vil truleg halde fram med å falle i tida framover.

Årsaka er i hovudsak utryggleik i marknaden som følgje av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland og dei omfattande konsekvensane av koronapandemien.

Det mest dramatiske fallet har komme etter 5. mars, då prisen låg rundt 50 dollar. Fire dagar seinare var prisen nede på 33,3 dollar.

Rådgivingsselskapet Rystad Energy estimerer at etterspørselen etter olje vil falle med 2,8 prosent årleg, eller 2,8 millionar færre fat i dagleg produksjon. For berre ei veke sidan var estimert at nedgangen berre ville vere 600.000 fat.

Til grunn for estimatet ligg førre vekes nedstengingar av europeiske land, erklæringa av nasjonal krisetilstand i USA, og dessutan oppdatert utrekning av utviklinga til viruset i år.

Dei omtaler sjølv tala som sjokkerande. For augneblinken blir det anteke at april vil bli den verste månaden med eit ytterlegare drastisk fall i etterspørselen av olje.

