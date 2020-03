Taliban lovar helsearbeidarar fri tilgang

utenriks

Opprørsrørsla ber òg internasjonale hjelpeorganisasjon om å bidra med medisinar og nødvendig utstyr for å møte trusselen frå viruset.

Taliban hevdar viruset er Guds straff for syndige menneske og oppmodar folk til å be, lese i den heilage boka til muslimane Koranen, gi almisser og følgje rådet frå helsestyresmaktene.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen vart kasta ut av Talibans område i 2019, skulda for mistenkjelege aktivitetar. Seinare same år fekk dei sleppe inn igjen.

EUs spesialutsending til Afghanistan, Roland Kobia, oppmoda tysdag partane i Afghanistan til å la våpena kvile og sameine krefter i kampen mot koronaviruset.

Hittil er det berre registrert 22 smittetilfelle i Afghanistan, og alle dei smitta har komme frå nabolandet Iran. Svært få afghanarar er likevel testa.

Iran, som er eitt av landa som er hardast ramma av koronapandemien, er heimen for mange afghanske flyktningar, og tusenvis kryssar dagleg grensa.

(©NPK)