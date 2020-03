35 døde av korona på same sjukeheim

utenriks

Onsdag vart det registrert ytterlegare ti dødsfall på sjukeheimen Life Care Center i Kirkland, ein forstad til Seattle i det nordvestlege USA.

65 av dei 150 som hittil har døydd av viruset i USA, er i delstaten Washington, der Seattle er største by.

USAs smittevernsenter CDC har granska sjukeheimen og komme til at mange av dei tilsette kom på jobb sjølv om dei var sjuke, og at fleire av dei jobba på fleire ulike institusjonar for å tene nok.

Treng pengane

– Dei trengde pengane, dei har ikkje sjukefråvær, dei kjenner ikkje igjen symptoma eller dei nektar for dei, sa doktor Jeff Duchin, som er fylkeslege i Seattle, til pressa onsdag.

Han la til at ingen tenkte på covid-19 då epidemien så vidt hadde byrja.

Granskarane fann at andre årsaker som kan ha bidrege til at så mange døde, var at det var mangel på personleg verneutstyr og at det var lite sikkerheitstrening.

Innsåg ikkje alvoret

Sjukeheimen innsåg heller ikkje i tide alvoret i viruset som spreidde seg frå Asia til USA.

Ein talsmann for sjukeheimen, Tim Killian, seier at sjukepleiarane hadde to vekers betalte sjukefråvær, men han visste ikkje korleis det var for dei andre tilsette, som terapeutar og hjelpepleiarar.

Minimumslønn

Ein studie som er gjort av tilsette på sjukeheim i USA, viser at dei er låglønte, mange berre med minimumslønn, og at mange ikkje får lønn når dei er sjuke.

– Det er veldig vanleg at dei har to jobbar for å tene nok, særleg viss dei har familie, seier Charlene Harrington ved University of California.

Ho seier òg at dei største kjedene, som Life Care, har færrast tilsette per innlagt av alle dei private kjedene.

Går til butikkjobbar

David Grabowski ved Harvard-universitetet seier at mange av dei tilsette på sjukeheim går vidare til butikk- eller restaurantjobbar.

– Vi kjem til å sjå mange virusutbrot som det vi har sett i Kirkland, seier han.

Life Care Center i Kirkland er no stengt for besøkande, og pårørande må kommunisere med sine kjære på telefon eller gjennom vindauge.

(©NPK)