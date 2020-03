Kaos på europeiske grenseovergangar

utenriks

Lastebilar måtte vente i 30 timar på å krysse Polens grense ved Jedrzychowice onsdag, medan personbilar venta i 16 timar etter at grensa mellom Polen og Tyskland vart stengt. På tysk side var køen 60 kilometer lang.

Delstatsministeren i Sachsen, som grensar til Polen, bad om militær assistanse for å hanskast med dei lange køane av folk som prøvde å komme seg tilbake til heimlandet sitt.

Røde Kors kom til for å hjelpe bilistar ved grenseovergangen ved Görlitz. Røde Kors-talsmann Kai Kranich kalla situasjonen desperat for barnefamiliar som ikkje fekk mat eller tilgang til toalett i dei 20 timane dei venta i kø.

Streng grensekontroll

Minst ti av dei 26 landa i Schengen-området har innført streng grensekontroll, noko som eigentleg er imot reglane om bevegelsesfridom.

Tyskland var eitt av dei første til å stenge grensa, og dei to siste dagane er 21.000 reisande nekta innreise. På flyplassen i Frankfurt er nokre sende heim til mellom anna USA, Thailand og Brasil medan andre blir haldne i transitt.

Tyskland slepper ikkje inn EU-borgarar frå Austerrike, Spania, Italia, Sveits, Luxembourg eller Danmark, verken over land, med fly eller med ferje. Berre dei som skal vidare til eit anna land, får sleppe gjennom.

EU vart tysdag samde om å stenge yttergrensa til Schengen-området i 30 dagar, noko som var eit innspel for å opne dei interne grensene som er stengde dei siste dagane.

Baltarar blir nekta gjennomreise

Polen stengde grensene sine søndag. Dei tre baltiske landa har vorte nøydde til å chartre fly og skip for å hente borgarane sine som vart nekta gjennomreise for å komme heim.

Nokre bussar fekk køyre gjennom Polen, men ingen personbilar.

På Polens grense til Tsjekkia måtte folk vente i 20 timar for å komme over, og ved Austerrikes grense til Ungarn var køen 45 kilometer lang, dagen etter at Ungarn stengde grensa.

Også Sveits stoppar bilistar frå Tyskland, Frankrike, Austerrike og Italia og innfører no òg restriksjonar på folk som kjem med fly frå Spania og land utanfor Schengen.

Austerrike krev at reisande frå Tyskland framviser legeattest på at dei ikkje har testa positivt på koronaviruset.

