Lufthansa set 90 prosent av flya på bakken

utenriks

Administrerande direktør Carsten Spohr seier styresmaktene kan måtte redde flyindustrien frå krisa. Han viser til at selskapet no set 700 av 763 fly på bakken, i første omgang fram til 19. april.

– Jo lenger krisa varer, jo meir sannsynleg er det at framtida for luftfaren ikkje kan garanterast utan statleg støtte, seier Spohr.

Dei internasjonale flygingane til selskapet vil no berre gå frå Frankfurt, i tillegg til tre gonger i veka frå Zürich i Sveits.

Finanssjefen i selskapet Ulrik Svensson legg likevel til at selskapet er finansielt «godt utstyrt» til å takle korona-utfordringane med ein likviditet på rundt 4,3 milliardar euro.

Selskapet har òg vedteke at det ikkje skal betale utbytte for 2019. Lufthansa melder i tillegg at det har samla inn ekstra middel på rundt 600 millionar euro dei siste vekene, og at det blir arbeidd med å samle inn ytterlegare middel.

Driftsresultatet til selskapet for 2019 låg på rundt 2 milliardar euro. Salsinntektene i 2019 auka med 2,5 prosent til 36,4 milliardar euro, opp frå 35,5 milliardar euro året før. Årsresultatet fall likevel med 44 prosent, til 1,2 milliardar euro, ned frå 2,2 milliardar euro i 2018.

(©NPK)