Nato: Korona har ikkje svekt beredskapen

utenriks

Stoltenberg seier alliansen har innført tiltak for å verne sine tilsette, soldatar og sivile.

– Helse og sikkerheit er viktig. Enkelte øvingar er endra eller avlyste, men Natos evne til å gjennomføre operasjonar er ikkje undergraven. Vi held fram arbeidet vårt og er klare til å handle dersom det trengst, forsikra han då han presenterte årsrapporten sin for alliansen torsdag.

Eitt av tiltaka for å avgrense kor mange som kjem til hovudkvarteret utanfor Brussel, var at Stoltenberg heldt presentasjonen sin via eit nettmøte. Der opna han med å uttrykke kondolanse til alle som er ramma og takksemd overfor helsepersonell og alle andre som jobbar for å kjempe mot pandemien.

– Det er ei krevjande tid, som set oss på prøve. Mange medlemsland har måtta ta grep med tøffe sosiale og økonomiske konsekvensar, sa generalsekretæren.

– Dette er ei krise vi ikkje har sett maken til, men vi har opplevd kriser før, og saman skal vi komme oss gjennom denne.

(©NPK)