Trump utvidar makta si

Lova han baserer seg på, er ei sjeldan brukt lov frå Koreakrigen som gir presidenten myndigheit til å tvinge privat sektor til å lage produkt som trengst for den nasjonale sikkerheita.

På Twitter skreiv han at USA no er i krig mot ein usynleg fiende, og at han er ein «krigstidspresident» i samband med koronaviruskrisa.

Lova gir han moglegheit til å beordre privat sektor til å produsere produkt det er behov for og kritisk mangel på, som ansiktsmasker, ventilatorar og andre varer.

Trump sa òg at han vil setje inn dei militære styrkane i kampen mot koronaviruset. I første omgang blir det aktuelt å sende dei to sjukehusskipa til marinen til vestkysten og til New York, som er i ferd med å bli episenteret til epidemien.

Onsdag underteikna Trump òg ei lov som same dag vart vedteken i Senatet med 90 mot åtte stemmer, som skal dekke gratis testing for viruset, gi sjuke betalt sjukefråvær og auke arbeidsløysetrygda.

Samtidig jobbar Kongressen med ein enorm krisepakke til ein verdi av rundt 1000 milliardar dollar

Hittil er det registrert 7.700 smitta i alle USAs 50 delstatar og 118 dødsfall, dei fleste i delstaten Washington og i New York.

