David Frost har isolert seg sjølv etter at fekk symptom på smitte, opplyser ein britisk tenestemann til Bloomberg. Beskjeden kom berre timar etter at Michel Barnier fortalde at han hadde testa positiv for covid-19-viruset.

Dei to har ikkje møtt kvarandre sidan forhandlingsrunden i Brussel for ti veker sidan.

Med forhandlingsleiarane på begge sider delvis ute av spel, falmar håpet om tydeleg framdrift i forhandlingane så lenge pandemien herjar.

