New York og California stenger for å takle pandemien

utenriks

– Alle må i så stor grad som mogleg halde seg innandørs, sa Cuomo fredag og kom samtidig med ei klar åtvaring om at påbodet vil bli handheva og at det vil vanke bøter for dei som blir tekne i å bryte det.

– Dette er det mest drastiske vi kan gjere, la han til, og oppmoda samtidig innbyggjarane i New York til å unngå offentleg transport så langt det lèt seg gjere.

– Delstaten New York blir no sett på pause, vi er alle i karantene no, slo Cuomo fast.

Overvelda

Demokraten Cuomo har halde daglege pressekonferansar sidan koronakrisa oppstod, og i motsetning til president Donald Trump har han frå første stund understreka alvoret og farane knytt til viruset.

Over 7.100 menneske har fått påvist smitte av koronaviruset i New York, som dermed er den hardast ramma delstaten i USA.

– Etter kvart som vi testar fleire, kjem vi til å få fleire positive tilfelle, åtvara Cuomo fredag.

– Vi må derfor stengje ventilen, for auken i talet smittetilfelle overveldar no sjukehusa våre, sa han.

Apotek og matbutikkar får halde ope, men alle andre verksemder som ikkje blir rekna som samfunnskritiske må stengje dørene, lyd påbodet frå guvernøren.

Delstaten New York har rundt 20 millionar innbyggjarar.

Ny levemåte

California, som har 40 millionar innbyggjarar, har òg bede folk om å halde seg heime, har pålagt alle verksemder som ikkje er samfunnskritiske å stengje og forbode alle folkesamlingar.

Nasjonalgarden er sett inn både i California og i 30 andre delstatar for å distribuere mat, reingjere og hjelpe på andre måtar, opplyste forsvarssjef Mark Esper i USA fredag.

– Vi er i ferd med å byrje ein ny levemåte her i Los Angeles, seier borgarmeisteren i byen Eric Garcetti.

– Det vi gjer, måten vi gjer det på og om vi gjer det riktig, vil avgjere kor lenge denne krisa varer, seier han. '

Stengde grenser

Drygt 16.000 har hittil fått påvist koronasmitte i USA, men det kostar pengar å la seg teste og mørketala blir rekna å vere store. Viruset har til no kravd 219 menneskeliv i landet.

Det amerikanske forsvaret har klargjort militære sjukehus for sivil bruk, samtidig med at USA langt på veg har stengt grensene for utanlandske statsborgarar, stansa utferding av visum og bede amerikanske statsborgarar i utlandet om å komme heim.

Grensa mot Canada og Mexico vil framleis vere open for varetransport og pendlarar, men stengt for turistar og andre, opplyste Trump fredag. Det tiltaket vil ifølgje presidenten redde mange liv.