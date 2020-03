Over 5.000 koronadødsfall i Europa

utenriks

Koronapandemien har så langt teke 10.440 liv, og 5.168 av dødsfalla har funne stad i Europa.

Italia er hardast ramma av europeiske land med 3.405 døde, følgd av Spania med 1.002, Frankrike med 372, Storbritannia med 144, Nederland med 106, Tyskland med 45 og Sveits med 43.

Rundt 255.000 har til no fått påvist smitte i verda, nærare 111.000 av dei i Europa der talet har auka med drygt 1.000 det siste døgnet.

89.000 av dei som har blitt smitta i verda, er friskmelde, medan Italia toppar lista over land med flest aktive smittetilfelle – drygt 33.000.

Spania og Tyskland kjem på dei neste plassane med drygt 17.000 aktive smittetilfelle kvar, medan det i Kina, som på det meste hadde over 80.000 smitta, no er under 7.000 som har viruset i kroppen.

