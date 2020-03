utenriks

Ifølgje kunngjeringa på fredag vart testen utført med ein rakett utan stridshovud.

Under testen skal raketten ha oppnådd ein fart på meir enn mach 5, altså over fem gonger lydhastigheita, før den trefte nedslagspunktet som var utpeika.

Slike svært raske rakettvåpen utgjer ei særleg utfordring for luftforsvarssystem

– I dag har vi fått stadfesta at designen fungerer, og vi er no klare for neste fase, som er å få på plass operative, hypersoniske våpen, uttalar viseadmiral Johnny Wolfe.

(©NPK)