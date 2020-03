USA åtvarar: No blir landet heilt lukka

utenriks

Grensene til USA blir no stengde så tett at om kort tid ikkje eingong innbyggarar får sleppe inn. Det kjem fram av dei siste reiseråda frå dei amerikanske styresmaktene, melder Financial Times.

Trump-administrasjonen rår amerikanske borgarar frå alle internasjonale reiser fordi koronaviruspandemien ikkje gjer det mogleg å krysse landegrenser trygt.

Torsdag heva amerikansk UD reiseråda sine til nivå fire, det øvste varselnivået. Amerikanske borgarar i utlandet bør reise heim umiddelbart eller vere førebudd på å bli i utlandet på ubestemt tid.

(©NPK)