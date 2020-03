Utsliten nederlandsk helseminister gir seg

utenriks

Bruins besvima på podiet i debatten onsdag kveld. Han sa at han var utmatta etter intense veker, men at han følte seg betre og kunne gå tilbake til jobb. Dagen etter kom kontrabeskjeden.

– Kongen har gitt avskjed i nåde og takkar for den viktige innsatsen som er gjort, heiter det i ei fråsegn frå slottet.

Statsminister Mark Rutte og regjeringa hans har vore under press og har fått kritikk for å ha vore for treige i responsen på covid-19-utbrotet. Etter kritikken har Rutte stengt skular, barar og restaurantar.

Torsdag stilte statsministeren opp på ein supermarknad for å forsikre at landet ikkje vil gå tom for ei høgst nødvendig vare: toalettpapir.

– Vi har nok. Vi kan alle bæsje i ti år, sa Rutte.

Nederland har registrert 2.460 smitta og 76 døde så langt i pandemien.

(©NPK)