Det er avisa New York Times som skriv at ein femdel av den amerikanske befolkninga snart vil vere pålagt å halde seg innandørs for å førebygge spreiing av kronoaviruset, medan Senatet i USA nærmar seg semje om å løyve ein krisepakke verd 1.000 milliardar dollar.

Ein etter ein har nokre av dei mest tettbygde og folkerike delstatane i USA pålagt innbyggarane innskrenka rørslefridom til det beste for fellesskapet i håp om å forhindre eit uhandterleg omfang av covid-19 i landet.

