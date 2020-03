Gigantisk amerikansk redningspakke i støpeskjeia

utenriks

Det opplyste Mnuchin i eit intervju med Fox News. Han har tru på at den massive pengeinnsprøytninga kan stabilisere økonomien, som er i ferd med å bli hardt ramma av koronavirusepidemien som spreier seg i høg fart i USA.

Opplysningane om storleiken på pakken er motstridande. CNN skriv at det dreier seg om rundt 2.000 milliardar dollar, og då Senatets leiar Mitch McConnell først presenterte forslaget torsdag, var summen 1.000 milliardar dollar. Det som synest klart, er at pakken har svulma opp sidan då

Ikkje samde om detaljane

Republikanarane og Demokratane er ikkje samde om detaljane enno, melde CNN seint søndag ettermiddag, norsk tid. Leiarane til dei to partia i både Senatet og Representanthuset må først komme til semje.

Dei fire leiarane hadde søndag møte med Mnuchin, men på veg ut sa leiaren for Representanthuset, Nancy Pelosi, at det ikkje er inngått nokon avtale. Ho nemnde moglegheita for at Representanthuset kan utarbeide si eiga redningspakke, noko som i så fall kan få prosessen til å trekke ut.

Problematiske punkt

Leiaren for Demokratanes gruppe i Senatet, Chuck Schumer, sa at samtalane held fram. Han gav laurdag signal om at han kunne komme til å støtte pakka som er foreslått, men søndag sa kjelder hos Demokratane at dei hadde avdekt problematiske punkt, mellom anna knytt til hjelpetiltak for arbeidstakarar og lån til bedrifter.

Den amerikanske sentralbanken kan under spesielle omstende gå ut over den normale rolla si, der banken berre låner ut pengar til andre bankar, og også låne pengar til andre selskap.

Dette er nedfelt i den såkalla artikkelen 13.3, som Mnuchin viste til søndag.

