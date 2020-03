Tysklands låge korona-dødsrate forundrar ekspertane

utenriks

Sjølv om Tyskland er blant landa som er hardast ramma av utbrotet, er det registrert overraskande få dødsfall.

Søndag var det registrert 22.300 smittetilfeller og 84 døde, ifølgje offisielle tal. Dødsraten var dermed på berre 0,3 prosent, noko som er vesentleg lågare enn Italia (9 prosent) og Storbritannia (4,6 prosent).

– Det er vanskeleg å nøste opp i kva årsaka kan vere, seier Ricard Pebody frå Verdshelseorganisasjonen.

Ekspertar trur svaret ligg i ein kombinasjon av ulike faktorar. Forklaringar som blir trekte fram er betre medisinsk utstyr, tidleg testing, yngre pasientar og lågare bruk av obduksjon.

Kjøpte seg tid

Kontrasten med Italia er spesielt slåande sidan dei to landa har den høgaste delen av befolkning over 65 år i Europa, skriv The Guardian.

Ei mogleg forklaring er at norditalienske sjukehus er overfylte av straumen av nye pasientar, har tyske sjukehus framleis har ein del kapasitet å gå på. Dei har dermed hatt meir tid til å rydde plass til nyankomne, fylle opp utstyr og omorganisere helsepersonell.

– Ein fordel Tyskland har hatt, er at vi starta å spore smittevegar tidleg då dei første smittetilfella kom. Det kjøpte oss tid for å gjere sjukehusa klare før stormen, seier Marylyn Addo, som leiar smittevernavdelingen ved universitetssjukehuset i Hamburg.

Tyskland byrja å teste personar med sjølv milde symptom relativt tidleg, slik at helsestyresmaktene fekk danna seg eit betre bilete av det samla talet smitta og korleis viruset spreidde seg.

Allereie for ein månad sidan vart det innført retningslinjer om at folk som hadde symptom, skulle testast viss dei hadde hatt kontakt med ein person som var stadfesta smitta eller nyleg hadde besøkt eit risikoområde, som Wuhan i Kina eller Lombardia i Nord-Italia.

Unge på skiferie vart smitta

Det er òg høgare del yngre som er smitta i Tyskland enn i ein del andre land. Mange av dei smitta pådrog seg viruset på skiferie i Austerrike eller Italia.

– Ein kan anta at det òg er mange unge italienarar som vart smitta, men som ikkje vart fanga opp, seier direktør Christian Drosten ved Institutt for virologi i Berlin til Die Zeit.

Han meiner dødsandelen vil stige òg i Tyskland i vekene som kjem etter kvart som høgrisikoområde blir vanskelegare å identifisere og kapasiteten i helsevesenet blir meir pressa.

Fleire intensivsengeplasser

Det blir likevel anslått at tyske sjukehus er betre utstyrde til å ta seg av pasientane ved eit stort utbrot. Tyskland har 25.000 intensivsengeplasser med respirator, skriv AFP. Til samanlikning har Frankrike 7.000 plassar og Italia og Storbritannia 5.000 plassar.

Samtidig har den tyske regjeringa føreslege å gjere om hotell og store offentlege hallar til mellombelse sjukestover, som kan ta seg av dei mindre sjuke pasientane. Det frigjer sjukehusa til å ta hand om dei pasientane som er hardast ramma av sjukdommen.

Mindre bruk av obduksjon

Andre grunnar til at Tysklands del ligg lågare enn andre europeiske land, kan vere forseinking i samband med datainnsamling og mindre bruk av obduksjon.

I motsetning til til dømes Italia blir det gjennomført i liten grad prøvetaking av døde personar. Det inneber at dersom ein person døyr heime, og ikkje allereie er stadfesta smitta, er det stort sannsyn for at personen ikkje vil bli registrert i statistikken.

Marylyn Addo meiner likevel det ikkje er grunn til å tru at det har påverka statistikken i særleg grad.

– Eg har enno ikkje sett nokon data som tyder på at det har funne stad eit større tal utesta koronarelaterte dødsfall som ikkje blir fanga opp i statistikken, seier ho.

