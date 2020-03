24 døde etter koronasmitte i Danmark

utenriks

Sundhedsstyrelsen forventar at koronaepidemien vil nå toppen i Danmark om fire veker, opplyser direktør Søren Brostrøm.

Søndag vart det opplyst at 13 menneske var døde, men Statens Serum Institut opplyser no at styresmaktene har endra kriteria for å registrere døde. Det er derfor uklart om tala kan samanliknast.

1.450 menneske har fått påvist koronasmitte i Danmark, og av desse var 254 måndag innlagt på sjukehus, 55 på intensivavdeling.

På Færøyane har 118 fått påvist smitte, men ingen er døde. På Grønland har fire fått påvist smitte.

