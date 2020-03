Abe: Japan må vurdere utsetjing av OL

utenriks

Både Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og styresmaktene i Japan har tvihalde på planen om å gjennomføre OL til sommaren i tida frå 24. juli til 8. august.

Natt til måndag opnar likevel statsministeren i landet Shinzo Abe for at heile arrangementet kan utsetjast. Det er første gong han uttaler seg om moglegheita for å utsetje leikane.

– Viss det viser seg vanskeleg, av omsyn til utøvarane, kan det kan bli uunngåeleg, sa Abe i ein tale til parlamentet.

Førre veke kom den olympiske elden til Japan. tusenvis av menneske har trassa frykta for koronaviruset for å sjå fakkelen.

