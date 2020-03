utenriks

Styresmaktene i Dubai kunngjorde måndag at all passasjertrafikk vil bli innstilt i to veker. Forbodet gjeld alle tilkommer, men også passasjerar som berre kjem til Dubai i transitt.

Tiltaket blir gjort for å avgrense talet på koronasmitta og for å flate ut kurva for talet på smitta, melder det statlege nyheitsbyrået i landet WAM.

Avgjerda vil bli sett i verk dei neste 48 timane, melder byrået.

