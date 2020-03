Harvey Weinstein er koronasmitta

utenriks

Weinstein sit i høgtryggingsfengselet Wende Correctional Facility nær Buffalo i delstaten New York. Meldinga om at han er smitta av koronaviruset, vart først omtalt av ei lokalavis knytt til utgivarorganisasjonen CNHI, Niagara Gazette. No har ein formann for betjentane i fengselet ope stadfesta opplysninga til nyheitsbyrået Reuters.

Ifølgje leiar Michael Powers er 68 år gamle Weinstein no plassert i isolasjon etter at han testa positivt for koronaviruset søndag morgon.

Weinsteins talsperson Juda Engelmayer kunne søndag kveld ikkje stadfeste opplysninga.

– Teamet vårt har ikkje høyrt noko sånt enno, seier ho til The Daily Beast.

Søndag opplyste styresmaktene at over 15.000 personar er koronasmitta i delstaten, som dermed er USAs hardast ramma område.

Tenestemenn som kjenner saka, seier dei trur Weinstein var smitta allereie då han vart fengsla sist onsdag.

(©NPK)