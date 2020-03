OECD vil ha Marshall-plan mot pandemien

utenriks

– Berre ein betydeleg, truverdig, internasjonalt samla innsats kan handtere den umiddelbare nødssituasjonen for folkehelsa, etablere ein buffer for å motstå økonomisk sjokk og utvikle eit spor for gjenoppbygging, seier Gurria.

Tiltaket bør bli større enn 1930-talets New Deal og Marshall-planen som bidrog til å bygge opp att Europa etter andre verdskrigen, meiner han.

– Sannsynet for global tilbakegang ser ut til å auke i første halvår i år, og vi må handle no for å unngå ein langvarig resesjon, seier han.

