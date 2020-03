utenriks

Tiltaket blir sett i verk frå torsdag.

Presidenten i landet Cyril Ramaphosa varslar òg at militæret skal setjast inn for å sikre at folk held seg inne og at all verksemd stansar.

Soldatane skal hjelpe politiet, kunngjorde presidenten i ein tale måndag.

Landet, som har 57 millionar innbyggjarar, hadde måndag registrert 402 smittetilfelle, 128 fleire tilfelle enn dagen før.

