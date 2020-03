Tysklands regjering klar med krisepakkelån

utenriks

Regjeringa bryt dermed den nærast heilage budsjettbalansen, kjent som «svart null». Ei avgjerd i Grunnlova som avgrensar opptak av nye statslån, blir òg mellombels sett til side.

Den nye gjelda skal bidra til å finansiere krisepakken, som blir fleire gonger så stor. Eit nytt stabiliseringsfond får moglegheit til å gå inn med eigenkapital i bedrifter og stille med kredittgarantiar. I tillegg har utviklingsbanken i landet fått fullmakt til å gi uavgrensa med lån til bedrifter som slit med dei økonomiske verknaden av pandemien.

Pakken skal etter planen blir godkjent av nasjonalforsamlinga onsdag.

I tillegg til å verne næringsliv og arbeidsmarknaden, var det på førehand varsla at pakken skal hjelpe leigetakarar, gjere det lettare å søkje om velferdstiltak og støtte klinikkar.

Planen vart klar i eit hastemøte i regjeringa måndag. Angela Merkel deltok via telefon. Statsministeren har sett seg sjølv i karantene etter at ein lege ho har vore i kontakt med, testa positivt for covid-19-viruset

(©NPK)