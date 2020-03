utenriks

Det ingen stor auke i Stockholm, opplyser visestatsepidemiolog Anders Wallensten på ei pressebrifing tysdag.

Sverige har ikkje innført like strenge tiltak som Noreg og ei rekke andre land. Tysdag vart det opplyst at berre bordservering er tillate på serveringsstader. Alpinanlegg får halde ope i påsken.

– Det er ikkje slik at landet skal stengje heilt no. Det er særleg viktig for ungdomsidretten at idrettsrørsla held fram verksemda si, seier Wallensten.

(©NPK)