82-åringen fekk stadfesta smitten måndag. Han har det «etter forholda» bra, opplyser kontoret til dagens president Sauli Niinistö tysdag.

Det er ikkje kjent korleis Ahtisaari vart smitta, men kona hans testa positivt laurdag.

Ahtisaari var president i Finland i éin perioden frå 1994 til 2000. I 2008 fekk han Nobels fredspris for innsatsen sin gjennom over tre tiår for å løyse internasjonale konfliktar.

