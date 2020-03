utenriks

Minister David Elliott i delstaten New South Wales seier no at det var ein gedigen tabbe å la dei 2.700 passasjerane frå Ruby Princess gå i land før helga. Då skipet kom til Sydney, gjekk folk i land i all hast, utan at det vart utført helsesjekk. Først fleire timar seinare vart dei bedne om å isolere seg. Styresmakta jobbar no med å kartlegge og teste passasjerane.

I tillegg til dei mange smitta er éin passasjer, ei kvinne i 70-åra, død.

Australia har meldt om snautt 2.000 smitta hittil.

(©NPK)