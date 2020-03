Danmark vil hente eigne borgarar heim frå alle verdshjørne

utenriks

Tysdag kunne Danmarks utanriksminister Jeppe Kofod opplyse at Danmark sende eit eige fly til Filippinane i helga for å hente danskane heim. Samtidig prøver dansk UD å få sendt eit fly til Peru, til liks med ei rekke andre europeiske land.

– Det er 10.000 europearar rundt omkring i Peru, og det gjer det svært vanskeleg. Med den noverande farten vil ein først ha henta europearane heim i slutten av mai, seier han.

Landet har stort sett innstilt all flytrafikk grunna pandemien, og dagleg lettar det berre eitt fly frå flyplassen i hovudstaden Lima, ifølgje Kofod.

Samtidig er afrikanske land i ferd med å lukke grensene. Til no har 15 afrikanske land stansa flyavgangar til Europa.

– Vi har derfor opna ein ny Afrika Task Force, som skal hjelpe danskane heim. Det er viktig at ein reiser heim no viss ein ønsker det, understrekar Kofod.

Han legg til at danskar i utlandet ikkje bør vente på å bli henta av fly chartra av styresmaktene, for uansett vil dei måtte betale for turen.

