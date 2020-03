India set heile befolkninga i karantene

utenriks

– Heile landet skal stengast heilt, sa Modi i ein TV-sendt tale til den nest mest folkerike nasjon i verda tysdag.

– For å berge India, for å berge alle borgarane i landet, deg og familien din, vil kvar einaste gate, kvart einaste nabolag vere underlagt portforbod, seier han.

Ordren gjeld i første omgang for dei neste 21 dagane, og til saman er no over 2,6 milliardar menneske verda over bede om å halde seg heime.

Indiske helsestyresmakter har hittil registrert rundt 500 tilfelle av covid-19, og dessutan ti dødsfall. Dei har dessutan fleire gonger insistert på at det enno ikkje finst bevis for at det går føre seg spreiing i befolkninga, og relativt få testar har vorte gjennomført.

– Heilt nødvendig

Ifølgje Modi er avgjerda i tråd med råd frå folkehelseekspertar som meiner at eit portforbod i minst tre veker er heilt nødvendig for å stanse smittespreiinga.

– Viss vi ikkje klarer dette i desse 21 dagane, vil landet bli teke 21 år tilbake. Nokre familiar vil for alltid bli øydelagt, seier Modi.

Frå tysdag har innbyggarane i mange indiske delstatar vore underlagt strenge avgrensingar på fridommen til å bevega seg, og fleire har stengt grensene, men det dreidde seg ikkje om eit portforbod som Modi no har sett krav om.

Eit portforbod

Statsministeren lovar at regjeringa vil sørge for at folk får tilgang til nødvendige varer og tenester under karantenen. Han varslar dessutan at styresmaktene skal bruke over 20 milliardar kroner på å styrkje Indias skjøre helsevesen.

– Dette er eit portforbod. Vi vil bli nøydde til å betale den økonomiske kostnaden, men det er eit felles ansvar og den største prioriteten å berge alle familiemedlemmer, seier Modi.

Det sørasiatiske landet la søndag ned forbod mot internasjonale flygingar inn i landet. Innanlandsfly er òg sett på bakken, og hamnene er stengde. Indian Railways, eitt av dei største jernbanenettverka i verda og med over 20 millionar passasjerar dagleg, har innstilt alle avgangar, bortsett frå godstog og forstadsruter.

